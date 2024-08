Deutsche Bank AG: MTU Aero Engines-Aktie erhält Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 221 auf 265 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Christophe Menard schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers. Er habe die Schätzungen und die Bewertung entsprechend nach oben angepasst, was auch einer höheren Bewertung auf Sektorebene geschuldet sei.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:41 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 258,50 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 2,51 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14 277 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 33,5 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 vorlegen.

