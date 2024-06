Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stimmung für Immobilienaktien habe sich auch wegen der verbesserten Finanzierungsbedingungen an den Kreditmärkten aufgehellt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Infolge des Beginns des Zinssenkungszyklus der Europäischen Zentralbank dürften sich die Perspektiven weiter aufhellen.

Aktienauswertung: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 26,25 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 25,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327 801 Stück gehandelt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2024 um 8,0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 04:11 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.