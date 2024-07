Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,75 Euro belassen. Die Kapitalmarkttrends im zweiten Quartal seien weiterhin durch eine starke Emissionsaktivität bei Anleihen und Krediten in Kombination mit einem unterstützenden Handelsumfeld bestimmt worden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu Investmentbanken weltweit. Mit Blick auf die Deutsche Bank und die UBS nahm sie kleinere Änderungen an ihren Schätzungen vor. Sie berücksichtigte aktuelle Daten zum Investmentbanking und passte auch ihre Schätzung für die Steuerprognose im zweiten Quartal an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:49 Uhr 3,7 Prozent auf 15,78 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,51 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 2 344 772 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 31,3 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 21:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.