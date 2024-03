Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

In Frankfurt war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 17 716,71 Punkten aus dem Mittwochshandel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,790 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 685,92 Zählern und damit 0,071 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 698,40 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 17 745,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 682,51 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,151 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, wies der DAX einen Stand von 17 033,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der DAX 16 656,44 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 653,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 17 816,52 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 6,59 Prozent auf 102,90 EUR), Zalando (+ 3,20 Prozent auf 19,53 EUR), BASF (+ 2,71 Prozent auf 48,53 EUR), Bayer (+ 2,66 Prozent auf 26,65 EUR) und Infineon (+ 2,02 Prozent auf 33,83 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,28 Prozent auf 39,07 EUR), Fresenius SE (-2,38 Prozent auf 25,03 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,20 Prozent auf 25,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 116,78 EUR) und Commerzbank (-1,70 Prozent auf 10,71 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 9 760 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,521 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at