Zuversicht in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Am Abend hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,20 Prozent höher bei 17 731,00 Punkten.

Bei 17 682,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 745,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 06.02.2024, den Stand von 17 035,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 06.12.2023, mit 16 628,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 639,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 6,59 Prozent auf 102,90 EUR), Zalando (+ 3,20 Prozent auf 19,53 EUR), BASF (+ 2,71 Prozent auf 48,53 EUR), Bayer (+ 2,66 Prozent auf 26,65 EUR) und Infineon (+ 2,02 Prozent auf 33,83 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,28 Prozent auf 39,07 EUR), Fresenius SE (-2,38 Prozent auf 25,03 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,20 Prozent auf 25,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 116,78 EUR) und Commerzbank (-1,70 Prozent auf 10,71 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 760 464 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,521 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

