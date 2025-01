Deutsche Bank-Aktie schwächer: Ergebnis in 2024 deutlich geschrumpft

Wie die Bank mitteilte, war dies vor allem höheren Kosten insbesondere für Rechtsstreitigkeiten geschuldet. Die Aktionäre sollen gleichwohl mit 0,68 Euro eine um 50 Prozent höhere Dividende bekommen, außerdem will die Bank weitere Aktien für 750 Millionen Euro zurückkaufen. Nach einem guten Start ins Jahr sieht sich das Institut auf Kurs und bestätigte seine Renditeziele für 2025. Der den Anteilseignern zuzurechnende Gewinn sank 2024 um 36 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Deutsche Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 3,6 Milliarden Euro deutlich mehr erwartet. Im vierten Quartal brach der Gewinn auf 106 Millionen Euro von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr ein.

Die operative Rendite sackte im Gesamtjahr auf 4,7 von 7,4 Prozent ab. Bereinigt um Rechtskosten hätte sie bei 7,1 Prozent gelegen. Die Bank peilt für das laufende Jahr weiterhin eine Rendite von über 10 Prozent an.

Die Erträge legten im Gesamtjahr um 4 Prozent auf 30,1 Milliarden Euro zu, womit die Bank ihr Wachstumsziel erreichte. Getrieben wurde der Anstieg von einem starken Investmentbanking, das vor allem im vierten Quartal deutlich anzog.

So reagiert die Deutsche Bank-Aktie

Bei den seit Monaten stark gelaufenen Aktien der Deutschen Bank haben die Anleger am Donnerstag nach Jahreszahlen Kasse gemacht. Das Kreditinstitut enttäuschte den Markt bei einigen Kennziffern.

Ein Händler sagte in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk, es sei schlechter als gedacht. Der Ausblick auf 2025 und die Dividendenentwicklung stimmten hingegen mit den Erwartungen überein. Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC bemängelte die Entwicklung der Kosten. Zudem falle das Aktienrückkaufprogramm geringer aus als von ihr angenommen.

Im XETRA-Handel rutschen die Titel des Geldhauses zeitweise um 4,14 Prozent auf 18,72 Euro ab. Vorausgegangen war allerdings ein starker Lauf auf den höchsten Stand seit Anfang 2016; per XETRA-Schluss am Vortag haben die Anleger allein seit dem Jahresanfang ein Plus von gut 17 Prozent auf dem Konto. Seit dem vorigen August markierten tiefsten Stand seit Februar 2024 beläuft sich das Kursplus sogar auf 59 Prozent.

Die Entschädigung früherer Postbank-Aktionäre hatte der Deutschen Bank im Jahr 2024 einen weiteren Gewinnrückgang eingebrockt. Vor Steuern verdiente der DAX-Konzern knapp 5,3 Milliarden Euro - weniger als von Analysten erwartet.

DOW JONES 8 (dpa-AFX)