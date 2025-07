HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank zwar von 23,90 auf 27,80 Euro angehoben, die Papiere aber angesichts des nun fast erreichten fairen Werts von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Andreas Pläsier erwartet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht eine geringere Wachstumsdynamik im Investment-Banking-Geschäft. Der Anstieg des Kursziels sei hauptsächlich auf die höhere Branchenbewertung zurückzuführen./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.