NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 25 auf 29 Euro angehoben und die Titel des deutschen Kredithauses mit "Outperform" eingestuft. Analystin Anke Reingen erhöhte ihre längerfristigen Ertragsprognosen auch vor dem Hintergrund einer guten Kostenkontrolle, wie sie in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung zu den jüngsten Quartalszahlen schrieb. Ihre bisherige "Speculative Risk"-Einstufung gab sie angesichts einer besseren Vorhersagbarkeit der Gewinnentwicklung auf./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2025 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.