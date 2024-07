Deutsche Bank-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 21,50 auf 22,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam erhöhte nach den Zahlen des zweiten Quartals seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2027 moderat. Voraussichtlich etwas niedrigere Kosten seien der Hauptgrund dafür, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weiterhin geht er davon aus, dass die Deutsche Bank im ersten Quartal 2025 das nächste Programm für den Rückkauf von Aktien starten wird.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 14,34 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 54,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1 794 155 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für das Deutsche Bank-Papier um 19,3 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen.

