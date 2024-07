Deutsche Bank-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 18,30 auf 18,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mate Nemes attestierte den Frankfurtern in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht solide Trends. Im zweiten Halbjahr blieben Kosten im Fokus.

Aktienauswertung: Die Deutsche Bank-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:58 Uhr bei 15,67 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 19,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 958 302 Deutsche Bank-Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 30,5 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren.

