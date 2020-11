Deutsche Bank-Chef Christian Sewing: Der Mann am Steuer von Deutschlands größtem Kreditinstitut

• Der Werdegang: Schon seine Ausbildung bestritt der heutige Vorsitzende bei der Deutschen Bank• Eine Führungsposition nach der anderen - Sewing gewinnt das Vertrauen der Kollegen• Sewing ist die letzte Chance für die Deutsche Bank - wie sieht die Zukunft aus?

Viele erfolgreiche Menschen predigen: Nicht ein Leben lang bei der gleichen Firma arbeiten, sondern mit dem Wechsel des Arbeitsplatzes den Horizont erweitern. Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, ging seinen Weg anders - er fing als Azubi bei der Deutschen Bank an und arbeitete sich hoch.

Der Klassiker: Berufsbegleitendes Studium, dann Auslandserfahrungen

Nachdem der im Jahr 1970 geborene Sewing 1992 seine Ausbildung als Bankkaufmann bei der Deutschen Bank abgeschlossen hatte, begann er mit der Arbeit im Firmenkundengeschäft des Unternehmens in Frankfurt. Außerdem absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium zum Bankbetriebswirt (Diplom) an der Bankakademie Hamburg/Bielefeld - der mittlerweile renommierten Frankfurt School of Finance & Management.

Später machte Sewing seine ersten beruflichen Auslandserfahrungen als Junior-Firmenkundenbetreuer in Nordamerika und Asien, in diesem Bereich entwickelte er sich weiter und hatte in den Jahren 1996 bis 2001 einen Posten als Risikomanager in Frankfurt inne.

Verschiedene Führungspositionen, dann die Beförderung zum Vorstandsvorsitzenden

In den folgenden Jahren übernahm Christian Sewing verschiedene Führungspositionen und viel Verantwortung. Beispielsweise war er in den Jahren 2005 bis 2007 Mitglied des Vorstands der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank, 2013 bis 2015 Leiter der Konzernrevision in Frankfurt mit über 700 Mitarbeitern auf der ganzen Welt und bis April 2018 zuständig für die Privat- und Firmenkundenbank inklusive der Postbank. Seit Januar 2015 ist Sewing Vorstandsmitglied, im April 2018 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden.

Damit ist er nach 16 Jahren der erste Deutsche, der als alleiniger Vorstandsvorsitzender die Deutsche Bank leitet.

Sewing kämpft für den Erhalt der Firma

Die Deutsche Bank ist nicht mehr so gut aufgestellt wie sie es 2007 vor der Finanzkrise war. Mit der Finanzkrise geriet das Geschäftsmodell der bis dahin rasant expandierenden Bank ins Wanken, es gibt nun strengere Vorschriften für den Handel mit festverzinsbaren Wertpapieren, was die Geschäfte der Bank sehr beeinträchtigt: Höhere Kapitalanfragen, negative Zinsen und das Hinterherhinken der Bank in Sachen IT und Digitalisierung erschweren die Geschäfte.

Neben den finanziellen Schwierigkeiten, denen sich das Institut gegenüber sieht, kamen während Sewings Amtsantritt weitere Probleme hinzu: Innerhalb der Bank, sogar innerhalb des Vorstands fanden Konkurrenzkämpfe statt, die Sewing mit Entlassungen ersetzte. Unabhängig davon kürzte Sewing in seiner Amtszeit bislang 6.000 Vollzeitstellen, sparte konsequent und bündelte die Deutsche Bank mit der Postbank. Die Unternehmens- und Investmentbank wurden mehr auf ihre Stärken ausgerichtet, DWS erfolgreich an die Börse gebracht, auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank im Mai 2019 formulierte Sewing seine Bemühungen, die Geschäfte der Bank erfolgreich umzuwandeln, wie folgt:

"Wir werden die Transformation beschleunigen indem wir unsere Bank konsequent auf die profitablen und wachsenden Bereiche ausrichten, die für unsere Kunden besonders relevant sind. Dafür stehe ich, und darauf können Sie sich verlassen."

