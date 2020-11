Deutsche-Bank-Experte rät zum Umdenken: Value-Aktien könnten bald wieder Aufwind erhalten

• Techwerte konnten in diesem Jahr von idealem Umfeld profitieren• Value-Aktien schlagen sich in Phase des Aufschwungs dagegen besser• Kommt bald der Wandel von Growth zu Value?

Das aktuelle Jahr stellt Politik, Wirtschaft, aber auch Anleger am Aktienmarkt vor Herausforderungen. Die Märkte befanden sich im Rally-Modus bis die Corona-Pandemie auf der Bildfläche erschien, die Wirtschaft zum Erliegen brachte und die Börsen in die Tiefe riss. In den Sommermonaten standen dann wieder alle Zeichen auf Erholung und wichtige Aktienindizes näherten sich wieder ihrem Vorkrisen-Niveau. Vor allem Aktien, die vom sogenannten "Stay-at-Home"-Trend profitierten, konnten in dieser schwierigen Zeit zulegen.

Doch aktuell sind laut Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, auch Value-Titel wieder einen Blick wert.

Deutsche-Bank-Experte setzt auf Value-Aktien

Ulrich Stephan wies in den vergangenen Monaten immer wieder darauf hin, dass er zunehmend wieder in Value-Titel investiert. Als Grund hierfür nennt er im Deutsche-Bank-Newsletter "Perspektiven am Morgen" vom 21. Oktober, dass deren Bewertung nach etwa zehn Jahren Underperformance "auf historischen Tiefstwerten" liege. Unter den Value-Aktien befänden sich zudem einige Unternehmen "mit zyklischen Geschäftsmodellen, die den Markt im jungen Konjunkturzyklus üblicherweise anführen und dies auch tun dürften, sobald ein COVID-19-Impfstoff für mehr Konjunkturoptimismus unter Anlegern sorgen wird."

Der Experte erklärt, dass Analysten sogar noch weiter gingen und den Unternehmen des Russell 1000 Value aktuell für die kommenden zwei Jahre "ein höheres Gewinnwachstum als den Konzernen des entsprechenden Index für Wachstumswerte ("Growth")" attestierten . Dies habe es bisher nur in vier der vergangenen 26 Jahre gegeben - zuletzt im Jahr 2010.

Überholen Value-Titel die Wachstumswerte?

Value-Aktien sind dafür bekannt, dass sie sich in bestimmten Konjunkturphasen, wie dem Aufschwung nach einer Wirtschaftskrise, besser schlagen als andere, höher bewertete Aktien. Kehren Anleger nun also wieder zum Value-Investing zurück? Börsenlegende Warren Buffett hält jedenfalls schon seit Jahrzehnten an seiner Strategie fest.

Marco Pirondini, Leiter Aktien und US-Portfoliomanager bei Amundi, empfiehlt Anlegern in der aktuellen Situation in US-Value-Aktien umzuschichten. Zwar sei das Umfeld für Wachstumsaktien jüngst ideal gewesen, doch man halte es "für unwahrscheinlich, dass dieses ideale Umfeld von Dauer sein wird", gibt "Institutional Money" den Experten wieder. Als Grund nennt er die Inflation, die in den vergangenen Jahren quasi keine Rolle gespielt habe, die aber durch geld- und fiskalpolitische Anreize wieder aufflammen könnte. Und historisch betrachtet habe Value in solchen Zeiten Growth übertroffen.

Bleibt nun abzuwarten, wann die erhoffte Erholung, die den Value-Titeln wieder Schwung verleihen soll, eintritt. Denn aktuell trübt sich die Stimmung aufgrund weltweit steigender Corona-Zahlen wieder ein - und wann tatsächlich ein Impfstoff auf dem Markt kommen wird, ist ebenfalls noch unklar.

Redaktion finanzen.at