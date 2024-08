Deutsche Telekom-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Deutsche Telekom-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitdaal) der Telekom sei erwartungsgemäß ausgefallen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:47 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 24,48 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 22,55 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 3 132 379 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 16,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

