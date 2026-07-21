21.07.2026 08:16:42

Deutscher Gastgewerbeumsatz sinkt im Mai

DOW JONES--Der Umsatz im Gastgewerbe Deutschlands hat im Mai abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 2,0 Prozent und lag um 6,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im April war der Umsatz nach revidierten Angaben gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Vorläufig war eine Stagnation gemeldet worden. Der Umsatz in Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen ging im Mai auf Monatssicht um 0,9 Prozent zurück. Auf Jahressicht ergab sich ein Minus von 2,8 Prozent. In der Gastronomie sank der Umsatz um 1,9 beziehungsweise 7,1 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

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