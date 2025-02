Devisen (Früh) - Euro bei 1,0467 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag in der Früh seine Vortagsgewinne nochmal leicht ausgebaut. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0467 US-Dollar gehandelt, nach 1,0457 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0390 (Mittwoch: 1,0370) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9624 (0,9643) Euro gekostet.

Die Erwartung an ein mögliches Kriegsende in der Ukraine dominierten am Vortag das Marktgeschehen in Europa, schrieben Experten der Dekabank. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen zu wollen.

"Ob der Optimismus im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen berechtigt ist, wird sich noch zeigen müssen", kommentieren Analysten der Helaba in der Früh. Aus technischer Sicht wäre es wichtig für den Euro, "das letzte Zwischenhoch bei 1,0532 (Dollar; Anm.) hinter sich zu lassen, denn erst dann wären Hoffnungen auf eine Trendwende berechtigt."

spo/mik

