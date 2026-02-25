|
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1801 US-Dollar
Der Eurokurs hat sich am Mittwoch in der Früh gut behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1801 Dollar, nach 1,1780 Dollar am Vorabend. Der Euro bleibt zum US-Dollar aber in der Defensive, wobei es ihm zuletzt jedoch gelungen ist, sich in einer technischen Betrachtung oberhalb der 55-Tagelinie zu halten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.
Diese sorgt heute laut Helaba-Experten bei 1,1771 Dollar für Unterstützung. Das technisch uneinheitliche Bild macht einen erneuten Test dieser Marke möglich. Kurse darunter würden Potenzial bis zu den 100- und 200-Tagelinien eröffnen, die bei 1,1692 und 1,1660 verlaufen. Widerstand oberhalb der 21-Tagelinie (1,1837) zeigt sich an den jüngsten Zwischenhochs bei 1,1926/29, hieß es weiter von den Experten.
ste/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
