DHL-Aktie stabil: Arbeitsausstand bei DHL droht Hauptumschlagplatz in Nordamerika

Die in der Gewerkschaft International Brotherhood of Teamsters organisierten Transportmitarbeiter haben für die Möglichkeit eines Streiks gestimmt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, gibt ihr das das Recht, zu Arbeitsniederlegungen an dem größten Logistik-Drehkreuz von DHL in Nordamerika aufzurufen.

"Die DHL-Teamsters verdienen einen starken Vertrag", sagte Gewerkschaftsfunktionär Bill Hamilton. "Unsere hart arbeitenden Mitarbeiter kennen den Wert ihrer Arbeit und sind bereit, diese niederzulegen, wenn DHL sein schlechtes Verhalten nicht abstellt und ernsthaft über einen fairen Vertrag verhandelt."

Die Logistikmitarbeiter von DHL hatten sich der Teamsters-Gewerkschaft im April angeschlossen, seit Juli wird über einen Vertrag verhandelt. Die Gewerkschaft wirft DHL eine Hinhaltetaktik und respektloses Verhalten gegenüber den Mitarbeitern vor. DHL habe angekündigt, nach dem 7. Dezember in diesem Jahr keine Verhandlungen mehr anzusetzen.

DHL Express besetzt Führung Regionen Europa und Americas neu

Die DHL-Tochter DHL Express besetzt die Spitze ihrer Region Europa und Americas zum 1. Januar neu. CEO für DHL Express Europa wird Mike Parra, derzeit CEO für Americas. Neuer CEO für DHL Express Americas wird Andrew Williams, derzeit CEO von DHL Express Kanada. Beide werden an John Pearson, im DHL-Vorstand für DHL Express verantwortlich, berichten.

Die DHL-Aktie notiert via XETRA zeitweise unverändert bei 44,00 Euro.

