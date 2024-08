DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christian Cohrs hält in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Bestätigung der Jahresziele des Logistikkonzerns für "zu optimistisch". Er verwies unter anderem auf einen schwächer als zunächst antizipierten Ausblick auf das dritte Quartal und seine Vorsicht darüber, dass sich die Managementerwartungen im vierten Quartal "materialisieren" werden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 36,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12,33 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 416 874 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 verlor die Aktie 14,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vorlegen.

