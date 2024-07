DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Kennziffern der Logistikkonzerne dürften sich im zweiten Quartal verbessert haben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müsse man wohl auf das dritte Quartal warten, um einen größeren Schub zu sehen - mit einer Ausnahme, den bereits kräftig gestiegenen Seefrachtraten.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 39,74 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 13,24 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 425 238 Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 7,1 Prozent zurück. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2024 gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 17:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 04:30 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.