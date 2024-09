DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group vor der Veranstaltung zur Strategie 2030 mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick mit neuen mittelfristigen Zielen des Logistikers.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 10:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 37,69 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 16,74 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 293 200 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 11,9 Prozent zurück. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet.

