DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: UBS AG stuft DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Neutral ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Bonner würden zunehmend attraktiv, wenn in den kommenden Monaten mehr Klarheit hinsichtlich der US-Zölle herrsche, und Risiken hinsichtlich der Jahresziele für 2025 damit zurückgingen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Logistikbranche.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 35,38 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 4,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 54 291 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 4,1 Prozent. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzkennzahlen wird am 06.03.2025 erwartet.

