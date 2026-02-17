Di-Nikko Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Di-Nikko Engineering hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 26,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -21,390 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Di-Nikko Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,75 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 41,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,15 Prozent auf 36,95 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at