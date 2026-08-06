Appian a Aktie
WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017
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06.08.2026 21:21:19
Did Appian Just Prove It's an AI Winner?
Enterprise software stocks have slumped this year due to fears of AI disruption. AI-native applications from start-ups like Anthropic are now a threat to entrenched cloud software, and could displace them entirely, the thinking goes.As a result, the iShares Expanded Tech-Software ETF, which tracks major software stocks, is down 7.4% for the year, compared to a 12.7% gain for the S&P 500.One of the software stocks that has gotten hit by that sell-off is Appian (NASDAQ: APPN), a maker of workflow automation software, which is down 16.9% for the year. Appian's decline comes as the company is delivering strong results even with the uncertainty from AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Appian Corporation Registered Shs -A-
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Appian A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Appian A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Appian Corporation Registered Shs -A-
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Aktien in diesem Artikel
|Appian Corporation Registered Shs -A-
|30,10
|14,49%
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