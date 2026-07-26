CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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26.07.2026 18:45:00
Did Citigroup's Latest Earnings Change the Investment Case?
The second quarter proved to be a strong one for big banks, which were fueled by a surge in investment banking and mergers and acquisitions, institutional trading, and rising asset levels. But one big bank failed to impress investors despite reporting solid results in Q2: Citigroup (NYSE: C).Citigroup stock has tumbled some 7% since the bank reported earnings on July 14. It's surprising given how Citigroup performed, crushing estimates by a wider margin than many of its competitors. But the investment case may have turned negative for many investors on the tepid outlook.But is this a knee-jerk reaction or a longer-term concern?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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