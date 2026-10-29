Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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29.10.2026 18:59:00
Did the Fed make a mistake with its October rate pause? The Treasury could help save the day.
As focus shifts to the Treasury’s funding plans, there’s some expectation that longer-term supply could be reduced in an attempt to boost demand and lower yieldsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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