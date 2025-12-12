KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.12.2025 12:00:00
"Die schrecklichste Zeit des Jahres": McDonald’s entfernt KI-Weihnachtswerbespot
Ein weihnachtlicher Werbespot von McDonald’s Niederlande auf YouTube ist nach hinten losgegangen – auch, weil er mit KI generiert wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!