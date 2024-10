Dienstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:11 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent auf 18 964,46 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,818 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,871 Prozent auf 18 937,70 Punkte an der Kurstafel, nach 19 104,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 931,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 974,22 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der DAX mit 18 301,90 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, wies der DAX einen Stand von 18 472,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 229,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 13,09 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 19 491,93 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 35,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,57 Prozent auf 284,00 EUR), EON SE (+ 0,55 Prozent auf 12,75 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,28 Prozent auf 32,02 EUR) und SAP SE (+ 0,27 Prozent auf 200,85 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Sartorius vz (-3,36 Prozent auf 227,50 EUR), BASF (-2,87 Prozent auf 46,94 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 180,26 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,93 Prozent auf 125,00 EUR) und Porsche (-1,72 Prozent auf 69,82 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 411 417 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 234,117 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,13 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at