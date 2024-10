Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün

Am zweiten Tag der Woche herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 19 375,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 340,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 419,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der LUS-DAX 18 965,00 Punkte auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 18 322,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 372,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 15,72 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Covestro (+ 3,72 Prozent auf 58,02 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,17 Prozent auf 33,44 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,82 Prozent auf 285,10 EUR), SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 207,55 EUR) und Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 493,10 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Henkel vz (-2,84 Prozent auf 82,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 485,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 93,92 EUR), BMW (-0,91 Prozent auf 78,46 EUR) und Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 32,81 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Covestro-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 678 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 239,949 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,08 Prozent gelockt.

