Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,45 Prozent auf 18 136,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 255,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 073,00 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der LUS-DAX bei 18 700,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 269,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 834,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,31 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Covestro (+ 1,37 Prozent auf 54,60 EUR), Porsche (+ 0,94 Prozent auf 71,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 23,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,74 Prozent auf 65,02 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,42 Prozent auf 106,65 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Airbus SE (ex EADS) (-10,90 Prozent auf 132,83 EUR), Merck (-5,84 Prozent auf 157,30 EUR), MTU Aero Engines (-3,02 Prozent auf 221,90 EUR), Sartorius vz (-2,62 Prozent auf 218,90 EUR) und Bayer (-1,97 Prozent auf 26,13 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 269 501 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 211,338 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at