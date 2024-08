Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fester

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent auf 24 249,29 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 237,128 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 24 193,61 Punkte an der Kurstafel, nach 24 152,88 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 284,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 052,24 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 904,22 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wies der MDAX 26 823,94 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Wert von 28 084,25 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 9,65 Prozent ein. Bei 27 641,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 476,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 9,74 Prozent auf 5,93 EUR), EVOTEC SE (+ 6,40 Prozent auf 5,74 EUR), TUI (+ 3,07 Prozent auf 5,51 EUR), PUMA SE (+ 2,84 Prozent auf 35,80 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,80 Prozent auf 49,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-4,03 Prozent auf 17,60 EUR), Befesa (-2,03 Prozent auf 26,00 EUR), Aroundtown SA (-1,67 Prozent auf 2,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,58 Prozent auf 136,80 EUR) und JENOPTIK (-1,34 Prozent auf 28,04 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 039 915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,09 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at