Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Der TecDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:13 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent fester bei 3 585,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 617,469 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,353 Prozent fester bei 3 595,84 Punkten in den Handel, nach 3 583,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 610,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 584,33 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 5,32 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 25.03.2025, einen Wert von 3 797,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 648,19 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, bei 3 266,76 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,33 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 2,99 Prozent auf 38,52 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,05 Prozent auf 59,80 EUR), Infineon (+ 1,93 Prozent auf 30,15 EUR), JENOPTIK (+ 1,78 Prozent auf 17,72 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,77 Prozent auf 33,44 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-4,00 Prozent auf 31,44 EUR), HENSOLDT (-1,33 Prozent auf 63,05 EUR), freenet (-1,12 Prozent auf 35,38 EUR), EVOTEC SE (-0,90 Prozent auf 7,28 EUR) und Bechtle (-0,88 Prozent auf 36,16 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 121 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 281,964 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die Elmos Semiconductor-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

