Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

So bewegt sich der TecDAX heute.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 3 442,59 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 529,772 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,097 Prozent höher bei 3 435,15 Punkten, nach 3 431,81 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 435,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 448,15 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 429,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 288,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Wert von 3 255,25 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,55 Prozent aufwärts. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SAP SE (+ 1,43 Prozent auf 176,00 EUR), Nagarro SE (+ 1,01 Prozent auf 75,30 EUR), ATOSS Software (+ 0,95 Prozent auf 264,50 EUR), SMA Solar (+ 0,95 Prozent auf 58,45 EUR) und HENSOLDT (+ 0,85 Prozent auf 33,38 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nordex (-0,95 Prozent auf 12,03 EUR), Siltronic (-0,85 Prozent auf 81,50 EUR), ADTRAN (-0,49 Prozent auf 6,08 USD), CompuGroup Medical SE (-0,41 Prozent auf 28,84 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,17 Prozent auf 2,35 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 220 398 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 206,529 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX präsentiert die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

