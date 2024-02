Dienstagshandel in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,71 Prozent höher bei 7 666,74 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,367 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 612,86 Punkten, nach 7 612,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 691,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 612,86 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 689,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 417,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 836,71 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,709 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 5,30 Prozent auf 4,78 GBP), Kingfisher (+ 3,33 Prozent auf 2,17 GBP), Weir Group (+ 3,27 Prozent auf 18,17 GBP), Rolls-Royce (+ 3,20 Prozent auf 3,20 GBP) und Prudential (+ 2,93 Prozent auf 8,42 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Pearson (-2,95 Prozent auf 9,40 GBP), BT Group (-2,69 Prozent auf 1,07 GBP), Entain (-2,02 Prozent auf 9,70 GBP), Coca-Cola HBC (-1,51 Prozent auf 22,90 GBP) und Severn Trent (-1,02 Prozent auf 25,28 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 29 697 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 187,485 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,17 Prozent bei der Vodafone Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at