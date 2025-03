Dienstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Dienstag zogen sich die Anleger in Paris zurück.

Der CAC 40 verlor im Euronext-Handel letztendlich 1,31 Prozent auf 7 941,91 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,469 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,552 Prozent auf 8 092,02 Punkte an der Kurstafel, nach 8 047,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 921,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 111,22 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 11.02.2025, mit 8 028,90 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 423,40 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 11.03.2024, bei 8 019,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 7,41 Prozent zu. Bei 8 257,88 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 270,57 Zähler.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 294 544 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 314,629 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

