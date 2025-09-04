LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|501,40EUR
|-20,50EUR
|-3,93%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 450 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Lage zwar etwas gebessert, schrieb James Grzinic am Donnerstag nach Überarbeitung seines Modells. Mit seinen mittelfristigen Schätzungen bleibt er laut eigenen Angaben jedoch 6 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
503,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
501,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,26%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|13:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|500,00
|-4,20%
