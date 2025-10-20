LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|609,10EUR
|3,20EUR
|0,53%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen von 485 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders hebt sie Verbesserungen in China und die besser als erwartete Entwicklung der Hauptsparte heraus. Mangels wesentlicher Kurstreiber sei bei der Aktie aber kurzfristig keine Trendwende in Sicht./rob/tih//he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
