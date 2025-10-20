LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

609,10EUR 3,20EUR 0,53%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

20.10.2025 17:36:15

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen von 485 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders hebt sie Verbesserungen in China und die besser als erwartete Entwicklung der Hauptsparte heraus. Mangels wesentlicher Kurstreiber sei bei der Aktie aber kurzfristig keine Trendwende in Sicht./rob/tih//he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Halten
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
611,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
609,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

