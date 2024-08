Dienstagshandel in Paris: CAC 40 sackt ab

Der CAC 40 notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,71 Prozent tiefer bei 7 098,24 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,230 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,155 Prozent auf 7 160,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 148,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 184,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 070,02 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 7 675,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 996,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 7 315,07 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,74 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 211 203 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 314,963 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,22 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at