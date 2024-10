Dienstagshandel in Paris: So performt der CAC 40 mittags

Um 12:10 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,80 Prozent auf 7 475,66 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,323 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,255 Prozent auf 7 517,03 Punkte an der Kurstafel, nach 7 536,23 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 539,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 475,57 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 500,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 622,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 6 816,22 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,733 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. 97 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 311,316 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

