Dienstagshandel in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der SLI knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent auf 1 759,31 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,044 Prozent stärker bei 1 758,31 Punkten in den Handel, nach 1 757,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 761,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 758,21 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der SLI auf 1 661,72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, lag der SLI noch bei 1 731,95 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, bei 1 687,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 4,65 Prozent zu. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,17 Prozent auf 328,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 270,30 CHF), Alcon (+ 0,82 Prozent auf 64,28 CHF), Richemont (+ 0,81 Prozent auf 118,40 CHF) und Swatch (I) (+ 0,78 Prozent auf 233,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sandoz (-3,17 Prozent auf 26,29 CHF), Julius Bär (-1,52 Prozent auf 44,66 CHF), ams (-1,10 Prozent auf 1,98 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 85,25 CHF) und Temenos (-0,21 Prozent auf 76,94 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 180 626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,434 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Mit 6,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

