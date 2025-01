Dienstagshandel in Zürich: SPI klettert am Nachmittag

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,94 Prozent fester bei 15 763,92 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,080 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,019 Prozent fester bei 15 619,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 616,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 15 590,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 768,77 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der SPI 15 693,91 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.10.2024, wies der SPI 16 042,52 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 584,24 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 24,46 Prozent auf 25,95 CHF), Medmix (+ 10,59 Prozent auf 10,34 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,54 Prozent auf 2,77 CHF), LEM (+ 5,77 Prozent auf 807,00 CHF) und GAM (+ 5,44 Prozent auf 0,10 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-5,56 Prozent auf 0,06 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-5,22 Prozent auf 13,80 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-4,90 Prozent auf 13,60 CHF), HOCHDORF (-4,14 Prozent auf 0,44 CHF) und Xlife Sciences (-4,08 Prozent auf 23,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 665 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231,984 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at