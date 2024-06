Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Am zweiten Tag der Woche geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 16 165,58 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,120 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,248 Prozent auf 16 154,65 Punkte an der Kurstafel, nach 16 114,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 150,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 165,58 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 15 677,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, betrug der SPI-Kurs 15 245,28 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, lag der SPI bei 14 829,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,95 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 11,81 Prozent auf 4,45 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,28 Prozent auf 0,54 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,95 Prozent auf 1,58 CHF), VAT (+ 1,79 Prozent auf 499,60 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 1,22 Prozent auf 41,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Arundel (-22,33 Prozent auf 0,16 CHF), Evolva (-4,21 Prozent auf 0,91 CHF), Komax (-2,09 Prozent auf 149,60 CHF), Medartis (-1,82 Prozent auf 75,40 CHF) und Relief Therapeutics (-1,69 Prozent auf 1,16 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 628 494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 261,025 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at