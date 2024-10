Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zum Handelsende

Am Dienstag schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 16 031,84 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,159 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,601 Prozent auf 15 946,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 042,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 068,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 888,58 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, mit 15 826,09 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 058,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 162,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,03 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 557,98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 40,00 Prozent auf 4,13 CHF), GAM (+ 9,24 Prozent auf 0,18 CHF), HOCHDORF (+ 6,15 Prozent auf 0,69 CHF), Molecular Partners (+ 5,61 Prozent auf 4,33 CHF) und lastminutecom (+ 5,51 Prozent auf 18,76 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-13,94 Prozent auf 0,14 CHF), Arundel (-10,00 Prozent auf 0,08 CHF), Curatis (-7,57 Prozent auf 8,30 CHF), Swatch (I) (-5,39 Prozent auf 180,80 CHF) und Swatch (N) (-5,34 Prozent auf 36,35 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 820 831 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,219 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at