Diese Tech-Value-Aktien werden von Experten nahezu einstimmig zum Kauf empfohlen

• Leitzinserhöhungen absehbar• Value-Aktien auf dem Vormarsch• Zehn Tech-Titel werden den Value-Aktien zugeordnet

Nach der Corona-Krise lassen die starke Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen in Verbindung mit Engpässen bei den Lieferketten die Teuerung aus dem Ruder laufen. So erklomm die US-Inflationsrate im Januar mit 7,5 Prozent ein neues 40-Jahreshoch. Angesichts dieser hohen Inflation, die weit über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt, hat die Fed inzwischen eine Zinserhöhung für März angekündigt. Laut dem Sitzungsprotokoll vertraten bei dem Treffen am 25. und 26. Januar die meisten US-Notenbanker die Ansicht, dass eine schnellere Erhöhung des Zielbereichs für den Leitzins als in der Zeit nach 2015 wahrscheinlich gerechtfertigt wäre. In der letzten Zinserhöhungsphase ab dem Jahr 2015 hatte sich die Fed zu einem im historischen Vergleich äußerst vorsichtigen Vorgehen entschlossen.

Auch an den Finanzmärkten wird fest mit einer Zinsanhebung Mitte März gerechnet, wobei sogar ein großer Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich gehalten wird. Im gesamten Jahresverlauf halten Marktbeobachter bis zu sieben Zinserhöhungen für denkbar - mit welchem Tempo die Fed ihre Geldpolitik jedoch tatsächlich straffen wird, ist derzeit noch offen.

Value-Aktien profitieren

Die sich abzeichnende Straffung der Geldpolitik hat beträchtliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt, denn mit steigenden Zinsen steigen die Kreditkosten der Unternehmen. In der Regel trifft dies Growth-Aktien besonders hart, denn sie sind meist stärker mit Fremdkapital finanziert. Solche Wachstumsaktien sind gekennzeichnet durch ein sehr starkes Umsatzwachstum. Außerdem weisen sie meist eine Bewertung über dem Marktdurchschnitt aus, d.h. ihr Aktienkurs ist im Verhältnis zu den Ergebniserwartungen relativ hoch. Technologieunternehmen fallen oft in diese Kategorie.

In den letzten Jahren, in denen die US-Fed dem Markt viel billiges Geld zur Verfügung gestellt hatte, haben diese Growth-Aktien den Bullenmarkt angeführt. Doch nun sorgt die Aussicht auf steigende Zinsen für eine Rotation und Value-Aktien erleben ein Comeback. Value Investing ist eine Anlagephilosophie, bei der Investoren auf Aktien setzen, die aus ihrer Sicht unterbewertet sind, weil ihr innerer Unternehmenswert oberhalb ihres Börsenkurses liegt. Die Kunst des Value Investings liegt darin, Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen zu einem guten Preis zu erwerben.

Tech-Aktien

Doch auch wenn die Papiere von Technologie-Unternehmen meist Growth-Aktien sind, so kann man doch einige auch als Value-Aktien klassifizieren. So hat "MarketWatch" 83 US-Aktien ausgemacht, die dem IT-Sektor angehören oder technologielastig sind. Diese Titel weisen durchschnittlich ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,1 sowie eine erwartete Free-Cash-Flow-Rendite in Höhe von 4,54 Prozent aus.

Um jedoch von dem Wirtschaftsnachrichtendienst als Value-Aktien eingestuft zu werden, mussten die Tech-Aktien zudem drei Kriterien erfüllen: Ein Buy-Rating, ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward PE Ratio), das geringer ist als der S&P 500-Durchschnitt für den IT-Sektor, sowie eine erwartete FCF-Rendite, die höher ist als der S&P 500-Durchschnitt für diesen Sektor.

10 Tech-Value-Aktien

Unter den 83 Tech-Aktien befinden sich laut "MarketWatch" zehn Titel, welche bei den Analysteneinschätzungen zu mindestens 75 Prozent ein Buy-Rating erhielten und die zudem auch die beiden anderen Kriterien erfüllen. Diese zehn Papiere gelten für den Wirtschaftsnachrichtendienst also als Tech-Value-Aktien.

Spitzenreiter bei den Analysten ist dabei die Google-Mutter Alphabet, die von 96 Prozent der Analysten zum Kauf empfohlen wird, bei einem Kursziel von durchschnittlich 3.479,86 US-Dollar. Die Forward PE Ratio für Alphabet liegt bei 22,50 und die erwartete FCF-Rendite beträgt 4,72 Prozent.

Äußerst positiv werden von den Analysten ferner die Aktien von Micron Technology gesehen, die von 87 Prozent der Analysten ein Buy-Rating erhielten, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 113,18 US-Dollar. Beeindruckend auch Global Payments sowie Broadcom mit 86 bzw. 84 Prozent Buy-Ratings und Kurszielen in Höhe von 185,76 bzw. 697,41 US-Dollar. Eine sehr große Mehrheit der Analysten empfiehlt darüber hinaus Teledyne Technologies (78 Prozent), Analog Devices (77 Prozent), Fiserv, Fidelity National Information Services sowie PayPal (jeweils 76 Prozent) und auch Corning (75 Prozent) zum Kauf.

Redaktion finanzen.at