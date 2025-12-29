SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
29.12.2025 13:28:05
DigitalBridge Smashes 52-Week High On SoftBank Takeover Buzz
This article DigitalBridge Smashes 52-Week High On SoftBank Takeover Buzz originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftBank Corp.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|SoftBank shares slide after Nvidia stake sale (Financial Times)
|
12.11.25
|SoftBank divesting from Nvidia could be good, actually (Financial Times)
|
12.11.25