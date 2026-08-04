DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
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04.08.2026 13:26:21
DigitalOcean Holdings, Inc. Reports Decline In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $35.44 million, or $0.29 per share. This compares with $37.03 million, or $0.39 per share, last year.
Excluding items, DigitalOcean Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $55.93 million or $0.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.6% to $281.18 million from $218.70 million last year.
DigitalOcean Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.44 Mln. vs. $37.03 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.39 last year. -Revenue: $281.18 Mln vs. $218.70 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.28 To $ 0.30 Next quarter revenue guidance: $ 304 M To $ 307 M Full year EPS guidance: $ 1.35 To $ 1.40 Full year revenue guidance: $ 1.170 B To $ 1.180 B
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