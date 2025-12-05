Metro Bank Holdings Aktie
WKN DE: A3D662 / ISIN: GB00BMX3W479
|
05.12.2025 15:40:45
Director/PDMR Shareholding
|
Metro Bank Holdings PLC (MTRO)
METRO BANK HOLDINGS PLC
Legal Entity Identifier: 984500CDDEAD6C2EDQ64
Metro Bank Holdings plc
(the “Company”)
NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|GB00BMX3W479
|Category Code:
|DSH
|TIDM:
|MTRO
|LEI Code:
|984500CDDEAD6C2EDQ64
|Sequence No.:
|410545
|EQS News ID:
|2241278
|End of Announcement
|EQS News Service
|
