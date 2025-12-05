Metro Bank Holdings Aktie

Metro Bank Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D662 / ISIN: GB00BMX3W479

05.12.2025 15:40:45

Director/PDMR Shareholding

Metro Bank Holdings PLC (MTRO)
Director/PDMR Shareholding

05-Dec-2025 / 14:40 GMT/BST

METRO BANK HOLDINGS PLC

Legal Entity Identifier: 984500CDDEAD6C2EDQ64

 

Metro Bank Holdings plc

(the “Company”)

NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

1

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

Robert Sharpe & Vanessa Sharpe

2

Reason for the notification

a)

Position/status

Non-Executive Director – Board Chair & Person Closely Associated

b)

Initial notification /Amendment

Initial Notification

3

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a)

Name

Metro Bank Holdings plc

b)

LEI

984500CDDEAD6C2EDQ64

4

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial instrument, type of instrument

Identification code

Ordinary shares of £0.000001 pence each

 

GB00BMX3W479

b)

Nature of the transaction

Joint purchase of ordinary shares to be held in the name of Robert Sharpe and Vanessa Sharpe, jointly.

c)

Currency

GBP

d)

Price(s) and volume(s)

 

Price(s)

Volume(s)

1.087

25,000

 

e)

Aggregated information

- Aggregated volume

- Price

 

n/a

f)

Date of the transaction

2 December 2025

g)

Place of the transaction

London Stock Exchange (XLON)

 

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BMX3W479
Category Code: DSH
TIDM: MTRO
LEI Code: 984500CDDEAD6C2EDQ64
Sequence No.: 410545
EQS News ID: 2241278

 
End of Announcement EQS News Service

