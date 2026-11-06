Discord Aktie
WKN DE: DISCRD / ISIN: NETDISCORD01
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06.11.2026 18:35:00
Discord stellt Client auf Rust um
Discord-Logo in einer Hand, umgeben von Technikgeräten auf einem Tisch" />
Electron und React Native fallen weg, stattdessen setzt man bei Discord jetzt auf Rust. Die Oberfläche zeichnet nun das Rust-GUI-Framework GPUI.
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