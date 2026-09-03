WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.09.2026 13:41:01
Diversifying in September? iShares Emerging Markets ETF vs. iShares World ETF Compared.
The iShares MSCI World ETF (NYSEMKT:URTH) offers broad developed-market exposure with lower historical drawdown, while the iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) provides cheaper access to higher-growth developing regions.These two funds from iShares allow investors to gain international equity exposure, though they target vastly different geographic segments. While one focuses on established economies like the U.S. and Europe, the other bets on the long-term growth potential of emerging markets like China, India, and Brazil.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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