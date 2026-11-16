WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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16.11.2026 06:00:11
The whole world is long America
And may soon have to pay the price for its obsessionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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