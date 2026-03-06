Stride Aktie
WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080
|
06.03.2026 14:54:09
Divisadero Dumps Stride Stock
On Feb. 13, 2026, Divisadero Street Capital Management, LP disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in Stride (NYSE:LRN) in the fourth quarter.According to a Feb. 13, 2026, SEC filing, Divisadero Street Capital Management, LP sold 375,000 shares of Stride during the fourth quarter of 2025. The firm held a position valued at $55.9 million in the previous quarter based on the closing market price. This position represented approximately 2.4% of the firm's reported assets, but the recent 13F revealed no position in Stride as of Dec. 31, 2025.Stride, Inc. operates at scale within the education and training services industry, leveraging proprietary technology and a broad curriculum portfolio to serve diverse learning needs. The company's strategic focus on both K-12 and adult career education enables it to address evolving market demands and regulatory environments. Its integrated approach and established customer relationships provide a competitive edge in delivering flexible, technology-driven learning solutions.
Aktien in diesem Artikel
|Stride Inc Registered Shs
|75,00
|0,67%
